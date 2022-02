Austrália fechará sua maior central de carvão em 2025

A maior usina a carvão da Austrália fechará em 2025, sete anos antes do que o previsto - anunciaram seus operadores nesta quinta-feira (17), argumentando que a instalação não era mais viável, dado o baixo custo de energias renováveis.



A Origin Energy garantiu aos investidores que o "influxo de energias renováveis" estava "afundando a economia" da enorme planta de Eraring, no norte de Sydney.



A usina tem quatro geradores a carvão de 720 megawatts, e um a diesel, de 42 megawatts. Ambos fornecem cerca de 25% da eletricidade necessária em Nova Gales do Sul, o estado mais populoso da Austrália.



"Hoje, apresentamos o potencial de acelerar o fechamento da Eraring até meados de 2025", disse o CEO da Origin Energy, Frank Calabria.



A fábrica está em operação há quase 40 anos e fecharia em 2032.



"A realidade é que a economia das plantas energéticas a carvão está sob uma crescente e insustentável pressão pela geração de energia limpa e de baixo custo", disse.



A Austrália é um dos principais produtores e exportadores de carvão e gás do mundo.