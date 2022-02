EUA: indignação com vídeo que mostra policiais agredindo adolescente negro

Um vídeo em que a polícia ataca com violência um jovem negro durante uma briga com um homem branco gerou indignação nos Estados Unidos, com pedidos para que as autoridades condenem o que parece um "tratamento racialmente desigual".



O vídeo, postado pela plataforma Storify e exibido pelos canais ABC, CBS e CNN, mostra uma briga entre dois adolescentes em um shopping center em Bridgewater, Nova Jersey.



Após alguns segundos, dois policiais aparecem para separar os jovens.



Mas enquanto o adolescente negro é jogado violentamente no chão pelo policial, o jovem branco é simplesmente obrigado a sentar em um sofá.



O vídeo mostra o momento em que uma policial coloca o joelho nas costas do jovem negro, quando ele está deitando no chão, enquanto outro policial o algema.



"Eles basicamente me jogam no chão e depois um deles coloca o joelho nas minhas costas e coloca as algemas", declarou à ABC o jovem, que se identificou apenas como Kye.



O vídeo não mostra o restante da detenção do adolescente negro nem o que aconteceu com o branco, que não foi detido.



A polícia de Bridgewater reconheceu no Facebook que o vídeo "deixou membros de nossa comunidade irritados" e prometeu investigar o que aconteceu.



O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, criticou a ação policial.



"Embora uma investigação ainda esteja reunindo os fatos sobre este incidente, estou profundamente perturbado com o que parece ser um tratamento racialmente desigual neste vídeo", escreveu no Twitter.



O racismo policial é um tema cada vez mais presente no debate político nos Estados Unidos, onde a comunidade negra enfrenta um risco muito maior de violência policial do que os brancos.



O vídeo da morte de George Floyd, um homem negro, em uma ação policial em 2020 viralizou e gerou protestos em todo o país, com apelos por reforma na polícia.



Steffie Bartley, diretora da antirracista Rede de Ação Nacional, criticou o que chamou de "viés implícito" no vídeo de Bridgewater.



"Por que o jovem negro estava no chão algemado enquanto o jovem branco estava sentado no sofá como se ele estivesse supervisionando?" questionou em um comunicado.



