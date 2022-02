França anuncia retirada de missão antijihadista do Mali

A França anunciou nesta quinta-feira (17) a retirada de sua operação contra os grupos jihadistas do Mali, após nove anos de presença, embora tenha prometido, ao lado de seus aliados, prosseguir com a luta na região do Sahel, diante da crescente influência de outras potências rivais.



"Não existem mais as condições políticas, operacionais e jurídicas para continuar de forma efetiva com o atual compromisso militar na luta contra o terrorismo no Mali e, portanto, decidimos iniciar a retirada coordenada", afirma um comunicado.



A declaração, assinada pela França, seus aliados europeus, Canadá e os sócios africanos no Sahel e no golfo da Guiné, destaca a "vontade" de seguir com a luta na região, em "estreita coordenação com os países vizinhos" do Mali.



De modo concreto, os países signatários, cujos líderes se reuniram nesta quinta-feira em Paris, concordaram em "prosseguir a ação conjunta contra o terrorismo na região do Sahel, especialmente no Níger e no Golfo da Guiné", acrescenta.



Para isto, os países "iniciaram consultas políticas e militares com o objetivo de estabelecer os termos da ação conjunta até junho de 2022", explica o comunicado.



O anúncio aconteceu horas antes de uma reunião de cúpula em Bruxelas entre líderes da União Europeia (UE) e da União Africana (UA) sobre uma nova relação na África, onde China, Rússia e Turquia também atuam para aumentar sua influência.



A retirada da França acontece em um momento de tensão com a junta militar que tomou o poder no Mali após dois golpes de Estado, acusada de adiar a transição de poder e de recorrer aos serviços da empresa de mercenários russos Wagner.