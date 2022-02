Austrália vai classificar o Hamas como grupo terrorista

A Austrália anunciou nesta quinta-feira que classificará todo o movimento islamita palestino Hamas como organização terrorista, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, da União Europeia e Reino Unido.



O país já havia classificado o braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qasam, como organização terrorista, mas agora fará o mesmo com toda o grupo que controla a Faixa de Gaza.



Isto vai provocar restrições ao financiamento ou ao apoio do Hamas, com algumas ações que podem resultar em penas de até 25 anos de prisão.



"É vital que nossas leis afetem não apenas os atos terroristas e os terroristas, mas também as organizações que planejam, financiam e executam os ataques", disse a ministra do Interior, Karen Andrews.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, elogiou a decisão australiana sobre o Hamas e afirmou que é "outro passo importante na luta mundial contra o terrorismo".



O movimento, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, está há muitos anos na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos e da União Europeia. O Reino Unido tomou a mesma decisão em novembro de 2021.