França pressiona Irã, que vê acordo nuclear 'mais próximo que nunca'

O Irã tem apenas alguns "dias" para aderir a um acordo sobre seu programa nuclear, sob pena de gerar uma "grave crise", alertou o governo francês nesta quarta-feira (16), antes de o negociador iraniano garantir que o acordo está próximo.



"Após semanas de conversas intensas, estamos mais próximos que nunca de um acordo. Embora nada seja acordado até que tudo seja acordado", escreveu no Twitter o enviado de Teerã para essas negociações em Viena, Ali Bagheri.



"Nossos parceiros de negociação precisam ser realistas, evitar a intransigência e atentar para as lições dos últimos quatro anos. É hora de decisões sérias", acrescentou.



Anteriormente, Teerã havia pedido como garantia uma "declaração política" do Congresso dos Estados Unidos na qual o país se comprometeria a retornar ao acordo sobre o programa nuclear de 2015 e implementá-lo.



Esse pacto aliviou as sanções contra Teerã em troca da limitação de seu programa nuclear, mas o ex-presidente Donald Trump retirou os EUA em 2018 e voltou a impor sanções econômicas, levando o Irã a renegar seus compromissos.



As atuais discussões em Viena, nas quais participam Irã, Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia, além dos Estados Unidos de forma indireta, buscam o retorno de Washington e Irã ao pacto nuclear.



Para o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, a responsabilidade é do lado iraniano.



"São necessárias decisões políticas por parte dos iranianos. Eles têm uma escolha muito clara diante de si: ou desencadeiam uma grave crise nos próximos dias (...) ou aceitam o acordo que respeita os interesses de todas as partes", disse.



"Não é uma questão de semanas, é uma questão de dias", enfatizou frente ao Senado francês, onde alertou que, à medida que o Irã aumenta seus procedimentos nucleares, as partes têm cada vez menos interesse em retornar ao acordo de 2015.



Segundo Le Drian, as partes do tratado, exceto o Irã, "encontraram uma convergência".