Rússia adicionou 'até 7.000 militares' na fronteira com a Ucrânia, segundo Casa Branca

A Rússia aumentou sua presença na fronteira com a Ucrânia com pelo menos "7.000 militares", alguns deles chegando nesta quarta-feira (16), assegurou um alto funcionário da Casa Branca, que qualificou de "falso" o anúncio de Moscou de uma retirada de suas tropas.



"Ontem o governo russo anunciou que estava retirando tropas da fronteira com a Ucrânia (...), mas agora sabemos que isso é falso. De fato, confirmamos que nos últimos dias a Rússia aumentou sua presença ao longo da fronteira ucraniana em até 7.000 soldados, alguns dos quais chegaram hoje", afirmou o alto funcionário a repórteres, pedindo anonimato.



Moscou pode "a qualquer momento" lançar uma operação que lhe serviria de "pretexto falso" para invadir a Ucrânia, prosseguiu. "A Rússia diz querer encontrar uma solução diplomática, mas suas ações indicam o contrário", destacou.



O alto funcionário considera que esta operação em busca de um pretexto poderia assumir "diferentes formas", como "uma provocação" na região de Donbas, ou uma falsa "incursão" em território russo.



Haverá "mais notícias falsas da mídia estatal russa nos próximos dias", antecipou. "Esperamos que o mundo esteja pronto."



Paralelamente, um alto funcionário da Casa Branca anunciou que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá no sábado com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à margem da Conferência de Segurança em Munique.