As sanções econômicas planejadas por Washington contra a Rússia no caso de uma invasão da Ucrânia teriam não só "graves consequências para a economia russa", mas também "repercussões mundiais", admitiu a secretária de Tesouro americana, Janet Yellen.



"Evidentemente, o que queremos é que pesem sobretudo para a Rússia. Mas reconhecemos que também terão repercussões mundiais", destacou em entrevista à AFP, em alusão a um "pacote de sanções", dirigido a pessoas e empresas do setor financeiro e preparado em coordenação com os europeus.