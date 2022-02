Biden e Scholz pedem à Rússia que tome 'medidas reais de desescalada'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, exigiram nesta quarta-feira (16) que a Rússia tome "medidas reais de desescalada" para evitar conflitos com a Ucrânia, e ameaçaram Moscou com sanções.



Em conversa telefônica, o presidente americano e o chanceler alemão concordaram que "a Rússia deve tomar medidas reais de desescalada" e que "no caso de uma nova agressão militar contra a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, a Rússia deve esperar consequências gravíssimas", escreveu a chancelaria alemã em comunicado.



Desde terça-feira, a Rússia afirma ter ordenado a retirada parcial dos mais de 100.000 soldados posicionados nas fronteiras da Ucrânia, mas os países ocidentais receberam esses sinais de apaziguamento com cautela.



"O risco de uma nova agressão militar da Rússia contra a Ucrânia persiste, uma maior vigilância é necessária", alertaram Biden e Scholz, considerando que "até agora não foi observada nenhuma retirada significativa das tropas russas".



No entanto, ambos os líderes elogiaram a declaração do presidente russo, Vladimir Putin, de que "os esforços diplomáticos devem continuar".