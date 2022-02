O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, exigiram nesta quarta-feira (16) que a Rússia tome "medidas reais de desescalada" para evitar conflitos com a Ucrânia, e ameaçaram Moscou com sanções.



Em conversa telefônica, o presidente americano e o chanceler alemão concordaram que "a Rússia deve tomar medidas reais de desescalada" e que "no caso de uma nova agressão militar contra a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, a Rússia deve esperar consequências gravíssimas"., escreveu a chancelaria alemã em comunicado.