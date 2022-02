Macron recebe líderes africanos antes do esperado anúncio da retirada da França do Mali

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta quarta-feira (16) líderes da África e da Europa para discutir a luta antijihadista no Sahel, o que pode resultar no esperado anúncio da retirada da operação francesa no Mali.



Às vésperas de uma cúpula em Bruxelas entre a União Europeia (UE) e a União Africana (UA), os líderes devem abordar esta saída e a reorganização da luta antijihadista na região, que segundo várias fontes, devem ser anunciadas pela França.



A retirada se daria em um contexto de tensão com a junta militar que assumiu o poder no Mali após dois golpes, de acusações de influência russa através do grupo Wagner além do atraso no retorno do poder aos civis.



Segundo uma fonte próxima ao Eliseu, a França prometeu coordenar sua retirada com as missões da ONU e da União Europeia no Mali.



Dois meses antes das presidenciais, a saída forçada do Mali, onde morreram 48 soldados franceses (53 no Sahel), pode representar um revés para Macron, que ainda não confirmou sua candidatura à reeleição.