Blinken pede que Cuba liberte artista dissidente Otero Alcántara

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu a Cuba nesta quarta-feira (16) que liberte o artista dissidente Luis Manuel Otero Alcántara e todos os opositores detidos "injustamente" após os protestos de julho passado na ilha.



"Sete meses depois de defender pacificamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais, Luis Manuel Otero Alcántara aguarda um julgamento que parece nunca chegar. Sua família teme por sua vida à medida que sua saúde piora", tuitou o secretário de Estado dos EUA.



"Pedimos ao governo cubano que liberte Luis e todos os detidos injustamente", disse.



Cuba, onde a revolução de 1959 estabeleceu um regime de partido único, o comunista, foi abalada por manifestações históricas em 11 e 12 de julho de 2021, que deixaram um morto, dezenas de feridos e 1.377 detidos, segundo balanço mais recente da ONG de direitos humanos Cubalex, com sede em Miami.



Otero Alcántara, um dos fundadores do Movimento San Isidro (MSI), formado em 2018 para exigir maior liberdade de expressão em Cuba, foi preso em 11 de julho.



O MSI lançou um apelo "urgente" na quarta-feira pelo artista, observando que "ele está em um DELICADO ESTADO DE SAÚDE" depois de declarar uma greve de fome em 18 de janeiro, a segunda que realiza desde sua chegada a prisão de segurança máxima Guanajay.



O pronunciamento de Blinken acontece um dia depois que o subsecretário do Departamento de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, pediu à comunidade internacional que "eleve sua voz" pelo artista.



A chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power, também denunciou nesta terça-feira a situação de saúde de Otero Alcántara, pedindo sua libertação "junto com os mais de 900 presos políticos".



Para o governo cubano, os opositores detidos são financiados pelos Estados Unidos para provocar uma mudança de regime na ilha.



