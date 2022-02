Elizabeth II reconhece dificuldade para 'se mover'

A rainha Elizabeth II reconheceu nesta quarta-feira (16) que tem dificuldade para "se mover", durante sua primeira audiência presencial desde que se encontrou oito dias atrás com seu herdeiro, o príncipe Charles, que mais tarde testou positivo para covid-19.



Elizabeth II recebeu o major-general Eldon Millar, encarregado da ligação entre a rainha e as forças armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod, no Castelo de Windsor, residência do monarca localizada a cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.



Mais tarde, o Palácio de Buckingham divulgou um vídeo da reunião, na qual a monarca é vista dando as boas-vindas a eles de pé, sorrindo, usando um vestido estampado e carregando uma bengala.



"Como você pode ver, é difícil para mim me mover", diz a soberana, de 95 anos, apontando para o pé ou perna esquerda.



Apesar dessa dificuldade e do fato de parecer muito magra, a aparência da rainha buscava enviar um sinal tranquilizador sobre seu estado de saúde, em um momento difícil para a monarquia britânica.



Seu terceiro filho, o príncipe Andrew, chegou a um acordo financeiro para encerrar um processo nos Estados Unidos por agressão sexual de um menor e, na quarta-feira, a Scotland Yard anunciou que abriu uma investigação relacionada à fundação do príncipe Charles.



Na terça-feira, os novos embaixadores da Espanha, José Pascual Marco Martínez, e da Estônia, Viljar Lubi, foram entrevistados por videoconferência.



O príncipe de Wales, de 73 anos, herdeiro do trono, testou positivo para covid-19 pela segunda vez na última quinta-feira, dois dias depois de encontra a mãe em Windsor. Sua esposa Camila também testou positivo logo depois e o casal está em quarentena desde então, de acordo com seu serviço de imprensa.



Fontes reais disseram então que Elizabeth II não apresentava sintomas, mas não especificaram se foi realizado um teste de coronavírus.