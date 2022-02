Terremoto de 6,2 graus atinge Guatemala e deixa um morto

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude abalou o sul da Guatemala na madrugada desta quarta-feira (16), informaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e órgãos locais, que registram um morto e danos materiais.



O epicentro do terremoto ficou a menos de 100 km ao sudoeste da Cidade da Guatemala, na costa do departamento de Escuintla e teve uma profundidade de 84 km, segundo o USGS.



Uma réplica de 4,8 seguiu o terremoto.



Uma contagem de danos registra uma pessoa morta por parada cardíaca em uma comunidade de Mixco, próximo ao oeste da capital, segundo a estatal Coordenadora para a Redução de Desastres (Conred).



"Temos o registro de uma mulher de 50 anos morta em São Cristóvão, Mixco, devido a uma parada cardíaca", disse à imprensa o porta-voz da Conred encarregado da proteção civil, Rodolfo Flores.



Ele informou que até o momento o terremoto deixou 24.790 afetados por deslizamentos de terra nas estradas, danos leves em casas e cortes de energia.



O movimento também foi reportado em El Salvador e Chiapas, estado do sul do México fronteiriço com a Guatemala.



No ano passado foram registrados mais de 125 terremotos na Guatemala sem mortes e grandes danos.



O Sistema da Conred pediu aos guatemaltecos que estejam "preparados" para este tipo de fenômeno imprevisível, adotando as medidas de proteção corretas e sabendo onde se informar.



Guatemala costuma sofrer fenômenos deste tipo pela convergência das placas tectônicas Caribe, Cocos e América do Norte, assim como por falhas geológicas locais que geram uma série de movimentos, muitas vezes imperceptíveis para o ser humano.