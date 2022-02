Reforços americanos desembarcam na Polônia

Dezenas de paraquedistas dos Estados Unidos chegaram nesta quarta-feira ao aeroporto de Rzeszow, na Polônia, como parte de uma mobilização para reforçar a presença da Otan nesta parte do leste da Europa, devido às tensões com a Rússia.



Os soldados desembarcaram de um avião militar Boeing C-17 no aeroporto que fica a 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Alguns seguiram de ônibus e outros em dois helicópteros Black Hawk.



"Não sabemos ainda quando tempo vai durar a missão", disse à AFP um sargento, que não revelou o nome.



O reforço da presença de tropas americanas nesta área começou em 5 de fevereiro. Os Estados Unidos planejam ter 4.700 soldados adicionais nesta parte da Polônia, membro da UE e da Otan, em resposta à presença de forças militares russas do outro lado da fronteira. Contando estes reforços, os Estados Unidos terão quase 10.000 soldados na Polônia.



