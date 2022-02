Petroleiro abandonado na costa do Iêmen pode provocar desastre ambiental

A ONU anunciou na terça-feira um inesperado "acordo de princípio" no Iêmen para transferir o petróleo de um navio abandonado em Hodeida (oeste) para outra embarcação, com o objetivo de evitar um derramamento de combustível que os especialistas temem ser iminente.



O FSO Safer, um navio ancorado no Mar Vermelho, está no porto estratégico de Hodeida sob o controle dos houthis, rebeldes apoiados pelo Irã no conflito devastador entre eles e as forças pró-governo, apoiadas pela Arábia Saudita.



Com cerca de 45 anos, o FSO Safer, usado desde 1987 como "tanque de petróleo flutuante", não recebe manutenção desde 2015.



Ancorado sem manutenção no porto de Hodeida, a cerca de sessenta quilômetros das primeiras zonas habitadas, o petroleiro contém o equivalente a mais de um milhão de barris e pode partir-se, explodir ou incendiar-se a qualquer momento, segundo os especialistas.



Um derramamento de petróleo pode levar ao fechamento de seis meses do porto vital de Hodeida, essencial para a entrega de ajuda humanitária da qual 80% dos habitantes do Iêmen dependem.



Também corre o risco de expor mais de 8,4 milhões de pessoas a altos níveis de poluentes, de acordo com estudos independentes.



Um vazamento pode ainda afetar países vizinhos, incluindo Djibuti, Eritreia e Arábia Saudita, bem como o tráfego marítimo comercial no Mar Vermelho.



Em agosto de 2019, especialistas da ONU chegaram ao Djibuti para realizar uma missão de inspeção do petroleiro Safer.



A ONU há muito exigia acesso ao navio, mas foi frustrada pela procrastinação dos rebeldes.



Em outubro de 2019, apesar de discussões com os houthis, a ONU anunciou que ainda não podia inspecionar o petroleiro Safer.



No ano seguinte, em novembro de 2020, os rebeldes novamente deram seu acordo por escrito para que a ONU realizasse uma inspeção e reparos iniciais.



Uma equipe deveria chegar no final de janeiro ou início de fevereiro de 2021. Mas o acordo não foi aplicado.



Em maio de 2021, um vazamento detectado na sala de máquinas do navio foi selado. Em junho do mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU instou os houthis a facilitar o "acesso seguro e incondicional" ao navio.



E a ONG Greenpeace alertou: "o FSO Safer está enferrujando e pode quebrar ou explodir a qualquer momento".



Os rebeldes iemenitas culpam a ONU por se recusar a assumir as operações de manutenção do navio sob o acordo de 2020.



Em julho de 2021, a ONU anuncia novamente que os houthis concordaram em princípio com uma inspeção.



Em outubro, por falta de aplicação deste novo acordo, a organização insistiu na "grave ameaça representada pelo petroleiro".



O Conselho de Segurança julga que os houthis são "responsáveis" por esta situação, negando o acesso à ONU mesmo para manutenção mínima.



No início de 2022, a organização internacional evocou "discussões positivas" com as autoridades do governo iemenita e os rebeldes para encontrar uma solução de emergência.



Em 15 de fevereiro, a ONU anunciou, durante uma reunião do Conselho de Segurança, um "acordo de princípio" com todas as partes para transferir o óleo do FSO Safer para outro navio.