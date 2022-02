Rei Filipe, da Bélgica, visita em março República Democrática do Congo

O rei belga, Filipe, fará a primeira visita de seu reinado à República Democrática do Congo (RDC), ex-colônia deste país europeu na África, de 6 a 10 de março - anunciou o Palácio Real de Bruxelas nesta quarta-feira (16).



Em uma nota oficial, o palácio informou que Filipe estará acompanhado da rainha consorte, Matilde; de seu primeiro-ministro, Alexander De Croo; e das ministras Sophie Wilmès (Relações Exteriores) e Meryame Kitir (Cooperação).



De acordo com o Palácio, a visita atende a um convite feito pelo presidente congolês, Félix Tshisekedi.



O anúncio da viagem se dá na véspera de uma cúpula em Bruxelas entre os líderes da União Europeia e dos países-membros da União Africana.



O Estado Livre do Congo foi uma colônia africana considerada propriedade pessoal do então rei belga, Leopoldo II, entre 1885 e 1908, quando passou a ser chamado de Congo Belga, sob administração da coroa.



O país se tornou independente em 1960 e adotou o nome de República do Congo, embora também fosse chamado de ("Cidade de Leopoldo", em tradução livre).



A partir de 1964, passou a se chamar República Democrática do Congo, para se diferenciar da República do Congo, (ex-território administrado pela França).



Entre 1971 e 1997, durante o governo de Mobutu Sese Zeko, a atual República Democrática do Congo adotou o nome de Zaire.



Esta viagem de Filipe à RDC é a primeira de seu reinado, iniciado em 2013. A última visita de um monarca belga à RDC foi a do rei Alberto II, em 2010, por ocasião do cinquentenário da independência da antiga colônia.



Em 2020, por ocasião do 60º aniversário da independência congolesa, Filipe escreveu uma carta ao presidente Tshisekedi. Nela, admitiu que foram cometidos, durante o reinado de Leopoldo, "atos de violência e crueldade, que ainda pesam em nossa memória coletiva".



Ele reconheceu ainda que "o período colonial que se seguiu [o Congo Belga, entre 1908 e 1960] também causou sofrimento e humilhação".