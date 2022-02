Após 20 anos na OMC economia da China é mais estatal do que nunca, afirma EUA

Vinte anos após sua adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), a China não conseguiu adotar as regras da instituição e, inclusive, "ampliou" sua abordagem estatal na economia, o que provoca prejuízos a empresas e trabalhadores de todo o mundo, lamentou nesta quarta-feira o governo dos Estados Unidos.



"A China também tem um longo histórico de violar, ignorar e evitar as normas OMC para alcançar seus objetivos de política industrial", denuncia em um relatório ao Congresso o gabinete da Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), a embaixadora Katherine Tai, que também acusa Pequim de não cumprir os compromissos comerciais assumidos em um acordo bilateral assinado com o governo americano anterior, em janeiro de 2020.



Quando a China entrou para a OMC em 2001, Pequim afirmou que adotaria os princípios da concorrência justa e do livre comércio, pilares da organização com sede em Genebra (Suíça), afirmou Tai.



"Mas, em vez disso, a China manteve e ampliou sua abordagem estatal da economia e do comércio", destaca.



"Está claro que, ao seguir esta abordagem, as políticas e práticas da China desafiam a premissa das regras da OMC e causam sérios danos a trabalhadores e empresas em todo o mundo", acrescentou.



O governo dos Estados Unidos denuncia há vários anos as práticas chinesas, como os subsídios às empresas públicas.



Pequim também é acusada de roubo de propriedade intelectual e de forçar a transferência de capacidades e tecnologia de empresas estrangeiras em troca de acesso a seu enorme mercado.



O relatório de 72 páginas da USTR também acusa a China de não cumprir os compromissos assumidos em janeiro de 2020 como parte de um acordo bilateral concluído com o governo de Donald Trump.



De modo específico aponta falhas na área de agricultura biotecnológica, assim como em seus compromissos de compra de bens e serviços dos Estados Unidos em 2020 e 2021.