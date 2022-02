Kremlin considera 'positivo' que Biden queira 'negociações sérias'

O Kremlin considerou "positivo", nesta quarta-feira (16), que o presidente americano, Joe Biden, aposte no diálogo para resolver a crise entre a Rússia e os países ocidentais sobre a Ucrânia.



"É positivo que o presidente dos Estados Unidos tenha expressado seu desejo de manter negociações sérias", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.



Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve a pressão sobre a Rússia, devido ao risco de um ataque à Ucrânia. Embora continua considerando a invasão "uma grande possibilidade", disse apostar na diplomacia para resolver a crise.



"Recebemos com agrado que o presidente dos Estados Unidos, um dos países mais poderosos do mundo, pense na nação russa", disse Peskov.



"Claro que preferimos não ouvir ameaças sobre o que nos acontecerá se fizermos isso, ou não fizermos aquilo", acrescentou.



"Estamos cansados dessas ameaças", reiterou.



O porta-voz da Presidência russa previu que as negociações para resolver esta crise serão "muito complexas e vão exigir flexibilidade de ambas as partes".



A Rússia exige certas garantias para sua segurança, a começar pela certeza de que a Ucrânia não será admitida na OTAN, algo que os países ocidentais se recusam a conceder.