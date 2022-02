A União Europeia (UE) diversificou o fornecimento de gás nas últimas semanas e pode prescindir do abastecimento da Rússia até o fim do inverno, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Examinamos as hipóteses de uma interrupção parcial ou completa do fornecimento de gás russo", em caso de escalada da tensão por causa da Ucrânia, afirmou Von der Leyen aos eurodeputados reunidos uma sessão plenária em Estrasburgo (leste da França).



"E posso dizer hoje que estamos protegidos para este inverno", depois que a UE aumentou as importações de gás natural liquefeito, acrescentou.