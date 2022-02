Polícia prende 17 israelenses após ataque a povoado na Cisjordânia

A polícia israelense deteve 17 israelenses, incluindo vários colonos, acusados de atacar e vandalizar uma localidade palestina na Cisjordânia ocupada em janeiro - anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (16).



Em 24 de janeiro, israelenses em vários veículos seguiam para a colônia de Yitzhar, perto de Nablus, quando pararam na aldeia palestina de Hawara, "feriram um palestino" e causaram "danos significativos às lojas", disse a polícia.



Os acusados tinham "bastões, pedras" e outros "objetos", acrescentaram as autoridades.



"Os 17 suspeitos, entre eles um menor, moravam nas colônias, em Jerusalém e no norte de Israel", acrescentou a polícia, sem especificar onde ocorreram as prisões.



Especialistas da ONU expressaram preocupação com o aumento dos ataques de colonos a palestinos na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.



De acordo com esses observadores, "o governo israelense e o Exército fazem muito pouco para reduzir essa violência e proteger os palestinos".



Pelo menos 2,9 milhões de palestinos e cerca de 475.000 colonos judeus vivem na Cisjordânia em comunidades que são consideradas ilegais à luz do direito internacional.



O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês) registrou 410 ataques de colonos israelenses a palestinos nos primeiros dez meses de 2021, contra 358 em todo ano de 2020.