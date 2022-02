China aumentará consumo de carvão para sustentar recuperação econômica

A China aumentará este ano o consumo de carvão para sustentar sua recuperação econômica depois de sofrer vários meses com apagões no ano passado, anunciou o primeiro-ministro Li Keqiang, apesar do compromisso de Pequim de reduzir as emissões de CO2.



O país sofreu no verão passado (hemisfério norte, inverno no Brasil) com o aumento do custo mundial das matérias-primas, em particular do carvão, que alimenta 60% de suas centrais elétricas.



A situação obrigou as centrais a reduzir o ritmo de geração em momentos de forte demanda, o que provocou o racionamento de energia elétrica e elevou os custos de produção das empresas.



A conjuntura se estabilizou posteriormente.



A segurança energética, no entanto, deve ser "preservada", afirmou o primeiro-ministro chinês, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua.



"O abastecimento de carvão será aumentado e as centrais elétricas a carvão serão apoiadas para operar com plena capacidade e gerar mais energia elétrica", declarou Li Keqiang em uma reunião sobre a situação econômica do país.



Para aliviar a pressão, as autoridades já haviam autorizado nos últimos meses a reabertura de minas de carvão.



Ao mesmo tempo, o presidente Xi Jinping prometeu iniciar a redução das emissões de CO2 até 2030.



A China é o país que mais investe em energias limpas, mas continua como o maior produtor mundial de carvão e o maior poluidor do planeta.



De acordo com dados oficiais, o consumo de carvão na China aumentou 4,7% no ano passado.