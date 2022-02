A Rússia deve adotar medidas concretas para reduzir a tensão na fronteira com a Ucrânia, onde a "tensão ameaça a paz e a segurança na Europa", pediu nesta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



"Pedimos à Rússia que adote medidas concretas e tangíveis. É a condição para um diálogo político sincero. Não podemos estar sempre tentando a diplomacia de um lado, enquanto o outro envia tropas", disse Michel no Parlamento Europeu em Estrasburgo.