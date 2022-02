Coreia do Norte celebra aniversário de nascimento de Kim Jong II

A Coreia do Norte celebrou nesta quarta-feira (16) o aniversário de 80 anos do nascimento do falecido pai do dirigente Kim Jong Un, com um grande evento ao ar livre sob temperatura gélida.



Kim foi acompanhado por autoridades do regime na celebração do "Dia da Estrela Brilhante" na nevada Samjiyon, cidade em que, de acordo com a narrativa oficial, nasceu Kim Jong Il em um acampamento de guerrilha secreto em 16 de fevereiro de 1942.



O calendário norte-coreano inclui várias festividades relacionadas com a história oficial do país, em particular nas datas relacionadas com o pai e o avô do atual líder do regime, Kim Il Sung, fundador do país.



As datas são celebradas com flores, grandes espetáculos de dança e muitos elogios na imprensa oficial.



O aniversário de Kim Il Sung, em 15 de abril, é chamado de "Dia do Sol".



Fotos e vídeos divulgados pela imprensa estatal norte-coreana nesta quarta-feira mostram os participantes reunidos diante de uma estátua gigante de Kim Jong Il para celebrar o que a agência oficial KCNA chamou de "grande festa auspiciosa da nação".



A agência afirma que a multidão explodiu em "aplausos estrondosos" ao ver o líder Kim Jong Un em Samjiyon, localizada na fronteira com a China.



O aniversário deste ano foi acompanhado com atenção por acontecer em um momento de tensão na península coreana. Alguns analistas acreditavam que um desfile militar seria organizado para exibir as novas armas do Norte.



Pyongyang executou em janeiro sete testes de armamento, um número sem precedentes, e advertiu que poderia abandonar a moratória autoimposta sobre os testes de mísseis balísticos e nucleares.



Mas o país parece ter pausado os testes durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, como um possível gesto de consideração com um aliado crucial, a China.



Os analistas acreditam que a Coreia do Norte pode usar a próxima data importante, o 110º aniversário do nascimento de Kim Il Sung, para executar um grande teste de armas.