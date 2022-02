Por uma palavra: mais de 20 anos de batismos são invalidados nos EUA

Um padre católico nos Estados Unidos usou um pronome errado nos batismos que realizou por mais de 20 anos de carreira, o que invalida os sacramentos e pode obrigar a repetição das cerimônias.



O padre Andres Arango, que servia em Phoenix, Arizona, pronunciava "nós batizamos você" em vez de "eu batizo você", explicou a diocese da cidade em um comunicado.



"O problema com 'nós' é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, é Cristo, e somente ele, que preside todos os sacramentos, e por isso é Cristo quem batiza", escreveu Thomas J. Olmsted, bispo de Phoenix.



O erro nas cerimônias do padre Arango foi identificado em meados de 2021.



A diocese de Phoenix criou um portal de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas sobre o caso, que incluía perguntas como "Preciso me confessar?", "Meu filho pode receber a comunhão?" ou "Isso afeta meu casamento?".



O batismo é o primeiro dos sacramentos da vida católica. Invalidá-lo pode afetar rituais subsequentes, como o casamento, que também pode ter que ser repetido.



Não se sabe quantos fiéis foram afetados, mas a diocese acredita que pode ser na casa dos milhares, e disponibilizou um endereço eletrônico para facilitar o contato com os batizados pelo padre Arango.



Sacerdote desde 1995, Arango trabalhou no Brasil e em San Diego, antes de se mudar para a diocese de Phoenix em 2005, e dirigia uma paróquia desde 2017.



A diocese informou que o padre renunciou ao posto por causa do erro, mas que isso "não o desqualifica para sua vocação e ministério".



"Lamento profundamente meu erro e como isso afetou várias pessoas na paróquia e em outros lugares", escreveu ele em uma carta também divulgada pela diocese, pedindo desculpas aos fiéis e relatando sua renúncia.



Ele disse que, "com a ajuda do Espírito Santo", se dedicará em tempo integral "a ajudar na cura daqueles que foram batizados de maneira inválida".



As palavras e elementos usados no batismo devem ser respeitados ao pé da letra, seguindo a doutrina do Vaticano.



Um caso semelhante ocorreu em Michigan em 2020, quando um padre americano teve que ser batizado novamente após descobrir em um vídeo de família que o pronome "nós" foi usado em vez de "eu" em seu próprio batismo, ao contrário do que o dogma estabelece.