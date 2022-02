O presidente americano, Joe Biden, disse nesta terça-feira (15) que um ataque russo à Ucrânia continua sendo "uma grande possibilidade", mas que "é preciso dar todas as oportunidades à diplomacia".



Os Estados Unidos "ainda não verificaram" nenhuma retirada de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e "os analistas indicam que permanecem em uma posição muito ameaçadora", afirmou o presidente em um discurso na Casa Branca, destacando que as tropas russas são estimadas agora em "mais de 150.000".



Se a Rússia atacar a Ucrânia, as sanções "estão prontas", advertiu Biden.