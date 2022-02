Justiça cubana condena a até 20 de prisão manifestantes de 11 de julho

Um grupo de cubanos que participou das manifestações de 11 de julho de 2021 foi condenado a até 20 anos por sedição, informou nesta terça-feira o grupo Justicia 11J, que monitora os julgamentos.



"Nas últimas horas tivemos acesso às sentenças de 20 manifestantes acusados do crime de sedição na província de Holguín (leste), incluindo cinco menores", escreveu o 11J em sua página no Facebook.



O grupo publicou os nomes e idades dos manifestantes condenados, incluindo um homem de 50 anos, contra quem a promotoria havia pedido 30 anos, e finalmente condenado a 20, e outro de 30 anos, também condenado a 20.



Cinco dos condenados têm entre 16 e 17 anos, e receberam penas de até cinco anos de prisão.



Em Cuba, a maioridade é adquirida aos 18 anos, mas a responsabilidade criminal e a obrigação do serviço militar se aplicam a partir dos 16 anos.



"A liberdade imediata de todos os manifestantes de julho é a única solução verdadeiramente justa para a resposta do Estado a um protesto que só deixou de ser pacífico após a ação dos grupos militares e paramilitares por ordem do presidente Miguel Díaz-Canel", denunciou a organização.



Aos gritos de "Liberdade" e "Estamos com fome", milhares de cubanos se manifestaram em 11 de julho de 2021. Esses protestos, sem precedentes desde a revolução de 1959, deixaram um morto e dezenas de feridos e 1.377 pessoas detidas, segundo a ONG Cubalex.