Blinken diz a Lavrov que EUA querem desescalada 'verificável' e 'significativa'

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu nesta terça-feira (15) ao colega russo, Sergei Lavrov, uma "desescalada verificável, confiável e significativa" na fronteira com a Ucrânia, segundo um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos.



Blinken "destacou que, embora qualquer nova agressão russa contra a Ucrânia provocaria uma resposta transatlântica rápida, severa e unida, continuamos comprometidos no caminho diplomático e acreditamos que continua havendo uma oportunidade para resolver a crise pacificamente", acrescentou o porta-voz, Ned Price, após um novo telefonema entre os dois ministros.



Blinken "reiterou" também as "persistentes inquietações" de Washington sobre o fato de que "a Rússia tem capacidade de iniciar uma invasão da Ucrânia a qualquer momento".



Depois que Moscou disse ter ordenado o início da retirada das forças mobilizadas em torno da fronteira com a Ucrânia, Blinken "enfatizou a necessidade de una desescalada verificável, crível e significativa", segundo a nota.



Blinken disse que está "ansioso" para receber a "resposta escrita" às últimas propostas americanas sobre segurança europeia. A Rússia prometeu enviá-las aos Estados Unidos "nos próximos dias", segundo o Departamento de Estado.



Os americanos dizem que a Rússia, que enviou mais de 100.000 efetivos à fronteira com a Ucrânia, pode começar uma invasão de um dia para outro, quando assim o decidir.



Moscou nega possuir tais intenções, mas reivindica especialmente garantias de que a Ucrânia não será incorporada à Otan.