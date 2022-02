Juiz hondurenho analisa extradição do ex-presidente Hernández aos EUA

Um juiz nomeado pela Corte Suprema de Justiça de Honduras decidirá se aceita ou não o pedido de extradição do ex-presidente Juan Orlando Hernández aos Estados Unidos, que o acusam de narcotráfico, informou um porta-voz judicial nesta terça-feira (15).



"O juiz foi nomeado de forma unânime pela Corte Suprema de Justiça e uma vez que receber toda a documentação" dos Estados Unidos, terá "que decidir se emite uma ordem de prisão", afirmou o porta-voz da Corte Suprema, Melvin Duarte, durante coletiva de imprensa.



O nome do juiz não foi revelado "por razões de segurança", destacou.



O Departamento de Justiça americano se recusou a comentar a informação.



A residência de Hernández, um direitista que governou Honduras entre 2014 e 2022 até entregar o poder em 27 de janeiro à esquerdista Xiomara Castro, está cercada por um forte contingente policial desde a noite de segunda-feira, quando se soube do pedido de extradição.



O ex-presidente divulgou um áudio no qual se disse "pronto para colaborar e chegar voluntariamente" à audiência que decidirá seu destino, "para poder enfrentar esta situação e me defender".



Seu advogado, Hermes Ramírez, afirmou ao telejornal TN5 que seu cliente é vítima de "atropelos" em função do cordão policial que cercou sua casa e impede o acesso de seus assessores.



Dezenas de pessoas chegaram com cartazes até a residência de Hernández para comemorar o pedido de extradição.



Em outras cidades do país, dezenas de pessoas foram às ruas com alto-falantes, que a todo momento repetiam uma música chiclete que dizia "Juancho vai para Nova York", segundo vídeos que circularam nas redes sociais.



Após entregar o poder, Hernández, conhecido por suas iniciais, JOH, foi empossado deputado no Parlamento Centro-americano (Parlacen), um benefício ao qual têm direito todos os ex-presidentes da região quando deixam o cargo.



Apesar de seus advogados afirmarem que isso lhe dá imunidade, vários analistas destacam que ele carece deste privilégio, pois não desfruta deste benefício em seu país.



Em qualquer caso, os estatutos da assembleia regional indicam que "a pedido das autoridades competentes do país", o Parlacen "poderá levantar e suspender as imunidades e privilégios de seus deputados".



- Corrupção e narcotráfico -



O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse na semana passada que Hernández foi incluído em julho em uma lista de pessoas acusadas de corrupção ou de socavar a democracia na América Central, pelo que tinha ordenado "restrições de visto contra o ex-presidente (...) devido a atos corruptos".



Durante o julgamento em Nova York do ex-deputado "Tony" Hernández, irmão de JOH e condenado em 2021 à prisão perpétua por narcotráfico, promotores americanos asseguraram que o ex-presidente "recebeu milhões de dólares em propinas de narcotraficantes como El Chapo Guzmán, que (lhe) entregou pessoalmente um milhão de dólares".



Promotores americanos qualificaram JOH de "co-conspirador" na acusação contra seu irmão, Tony, e afirmaram que ele transformou Honduras em um "narcoestado".



No julgamento de outro traficante hondurenho em Nova York, Geovanny Fuentes, uma testemunha contou ter ouvido JOH se vangloriar que ia "enfiar droga nos gringos debaixo de seus próprios narizes" e não iam "nem se dar conta".



"Segundo várias informações confiáveis da mídia", Hernández "se envolveu em corrupção significativa ao cometer ou facilitar atos de corrupção e narcotráfico, e ao utilizar os ganhos com atividades ilícitas em campanhas políticas", afirmou Blinken.



Hernández nega as acusações e assegura que os Estados Unidos se baseiam em "declarações de narcotraficantes e assassinos confessos", que foram extraditados por seu governo.



Ao assistir à posse de Xiomara Castro, a vice-presidente americana, Kamala Harris, elogiou o compromisso da nova chefe de Estado para combater a corrupção e a impunidade.



Castro prometeu desmantelar leis aprovadas durante o governo de Hernández que diminuíram as penas para crimes de narcotráfico e corrupção.



Em 8 de fevereiro, outro traficante hondurenho, Geovanny Fuentes Ramírez, foi condenado em Nova York à prisão perpétua por enviar aos Estados Unidos "toneladas" de cocaína com a conivência de altos funcionários políticos, entre eles o ex-presidente Hernández, segundo a acusação.



Fabio Lobo, filho do ex-presidente de Honduras Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014) - do Partido Nacional, o mesmo dos Hernández - foi condenado a 24 anos de prisão em 2017 em Nova York por ajudar a traficar 1,4 tonelada de cocaína aos Estados Unidos.