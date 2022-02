Sérvia realizará eleições antecipadas em abril

A Sérvia realizará eleições antecipadas em 3 de abril, um ano e meio após a formação de um governo após eleições boicotadas pela oposição, anunciou nesta terça-feira o presidente.



Além das legislativas, também serão realizadas eleições municipais na capital, Belgrado.



"Tenho certeza de que o povo da Sérvia saberá escolher o melhor (...) Caros cidadãos, desejo-lhes boas eleições", disse o presidente Aleksandar Vucic em um discurso televisionado.



É muito provável que as eleições presidenciais - marcadas para este ano - sejam realizadas no mesmo dia.



O Partido do Progresso (SNS), do populista Vucic, lideraria essas eleições antecipadas, mas a oposição espera que uma alta participação imponha um revés em Belgrado e leve a um empate nas eleições presidenciais.



Grupos de direitos humanos e a oposição acusam o presidente de autoritarismo e repressão à imprensa independente.



Os principais partidos da oposição boicotaram as últimas eleições e criticaram a falta de liberdade e igualdade no processo.