França consagra em lei 'perdão' a combatentes argelinos

A França aprovou nesta terça-feira (15) um projeto de lei para pedir "perdão" aos combatentes argelinos "harkis", que abre o caminho para a indenização de algumas famílias 60 anos depois do fim da guerra de independência da Argélia.



O texto, aprovado pelo Senado após passar pela Assembleia Nacional, chega após o pedido de "perdão" do presidente Emmanuel Macron, em setembro de 2021, a esses argelinos que lutaram ao lado do Exército francês, mas se sentiram "abandonados" pela França.



A ferida aberta por essa guerra, que deixou quase 500.000 mortos entre 1954 e 1962, permanece aberta, como mostram os debates durante o trâmite parlamentar e a tensão registrada no próprio coração da comunidade "harki" na França.



"Avançamos no caminho da reconciliação e da memória que, como sabemos, ainda será longo", declarou a relatora no Senado, Marie-Pierre Richer, da oposição de direita.



O texto reconhece "as condições indignas de acolhimento" reservadas aos 90.000 "harkis" e suas famílias que fugiram da Argélia após a independência da ex-colônia francesa e a assinatura dos acordos de Evián, em 18 de março de 1962.



Quase metade deles acabaram no campo ou em áreas florestais. "Eram lugares de exílio que feriram, traumatizaram e, às vezes, mataram", afirmou a ministra de Ex-Combatentes, Geneviève Darrieussecq, que falou de uma "página escura" para a França.



O projeto de lei prevê uma "reparação" do prejuízo de entre 2.000 e 15.000 euros. O governo estima que cerca de 50.000 pessoas serão beneficiadas a um custo global de 310 milhões de euros.



Além do nível de indenização, outra crítica foi o fato de deixar de fora os 40.000 "harkis" que acabaram em zonas urbanas, mas privados da liberdade de circulação e em condições precárias.



Até 200.000 "harkis" trabalharam no Exército francês durante o conflito entre 1954 e 1962. Desde 2003, eles são homenageados todos os anos no dia 25 de setembro, data que também estará inscrita na lei.