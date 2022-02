Exército israelense mata palestino na Cisjordânia

Um palestino foi morto nesta terça-feira (15) pelas forças israelenses em distúrbios na Cisjordânia ocupada, informaram as autoridades palestinas de saúde e testemunhas.



O ministério da Saúde palestino informou que uma pessoa morreu quando as forças israelenses abriram fogo na localidade de Nabi Saleh, perto de Ramallah.



O manifestante foi identificado como Nehad Barghuthi, de 19 anos. "Ele foi morto em pleno dia", contou à AFP seu irmão Ihab. "Havia enfrentamentos em Nabi Saleh, e Nihad participava em todos os enfrentamentos", acrescentou



Nihad Barghouthi chegou a ser preso em 2018, mas depois foi libertado pelo Exército israelense, segundo o seu irmão. "As forças de ocupação o conheciam muito bem", assinalou.



As testemunhas afirmaram que os confrontos começaram quando o Exército entrou em Nabi Saleh, uma localidade conhecida pela forte oposição à ocupação israelense, e os jovens responderam atirando pedras.



Procurado pela AFP, o Exército israelense indicou que "dezenas de palestinos se aproximaram de uma posição militar" próxima da localidade e atiraram pedras contra os soldados.



Estes, por sua vez, "responderam com meios de dispersão antidistúrbios para restaurar a ordem, entre eles disparos com munição real para deter um suspeito, em conformidade com os protocolos", acrescentou o Exército em comunicado.



A instituição disse estar "a par" das informações sobre a morte de um palestino.



No domingo, um palestino de 17 anos foi morto por tiros das forças israelenses no norte da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.



Os confrontos entre manifestantes e o exército israelense são frequentes quando ocorrem protestos contra a colonização de Israel ou contra as detenções efetuados pelos agentes israelenses em áreas palestinas.



Quase 2,9 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, assim como 475.000 colonos judeus em comunidades que são consideradas ilegais pelo direito internacional.