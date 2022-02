O príncipe Andrew e a mulher que o processou por agressão sexual, a americana Virginia Giuffre, chegaram a um acordo, segundo documentos judiciais apresentados nesta terça-feira(15).



As partes "chegaram a um acordo extrajudicial", escreveu o advogado de Giuffre, David Boies, em uma carta a um juiz de Nova York enviada em nome de ambas as partes, sem divulgar os termos financeiros do pacto.