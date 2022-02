Cúpula busca arrecadar US$ 4,4 bilhões para amenizar crise humanitária no Afeganistão

As Nações Unidas e o Reino Unido coorganizarão em março uma cúpula virtual que buscará arrecadar os 4,4 bilhões de dólares exigidos pela ONU para enfrentar a crise humanitária no Afeganistão, anunciou a diplomacia britânica nesta terça-feira (15).



Participarão países doadores, agências da ONU e a sociedade civil afegã, informou um comunicado do ministério britânico das Relações Exteriores.



Segundo as Nações Unidas, seis meses após a chegada dos talibãs ao poder, a fome ameaça 23 milhões de afegãos, 55% da população.



A cúpula representará "um momento crítico para que a comunidade internacional aumente seu apoio para cessar a crescente crise humanitária no Afeganistão", destacou a ministra Liz Truss.



Desde sua saída da União Europeia, o Reino Unido busca se estabelecer como um ator-chave da cena internacional com o conceito de "Reino Unido global".



O governo de Boris Johnson prometeu no mês passado 97 milhões de libras de ajuda humanitária adicional para o Afeganistão, elevando suas promessas para esse país a 286 milhões de libras (390 milhões de dólares, 340 milhões de euros).



A distribuição da ajuda será feita mediante as agências da ONU e de "associações no local", disse o comunicado.



A ajuda humanitária "é de interesse do povo afegão venha de onde vier", disse à AFP o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid.



"Exigimos que a ajuda seja entregue ao governo do Afeganistão, para que possa distribuí-la de forma responsável às pessoas que merecem e não seja desperdiçada no processo", acrescentou.