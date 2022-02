Indonésia registra recorde de casos diários de covid-19

A Indonésia informou nesta terça-feira (15) que alcançou um recorde de novos casos de infecções por coronavírus, enquanto a variante ômicron se propaga rapidamente neste arquipélago do sudeste asiático.



O número de contágios diários superou os 57.000, de acordo com o grupo de trabalho do governo para covid-19, superando assim o recorde anterior de 56.757 casos, em julho do ano passado, no auge da onda da variante delta neste país.



"O número a nível nacional de casos positivos por coronavírus nesta terceira onda aumentou consideravelmente e mais rápido em comparação com a segunda", disse à imprensa Wiku Adisamito, porta-voz desse grupo de trabalho.



No entanto, como costuma acontecer, a taxa de mortalidade é muito mais baixa do que na onda da delta, durante a qual a Indonésia registrou 2.000 mortes diárias.



Nesta terça-feira, a Indonésia informou 134 novas mortes por covid-19, enquanto a taxa de ocupação de leitos nos hospitais é de cerca de 33%, contra mais de 77% durante a eclosão da variante delta.



Até o momento, a Indonésia registra 4,9 milhões de casos e mais de 145.000 mortes por covid-19.