Presidente argentino depõe como testemunha em processo que envolve Kirchner

O presidente argentino Alberto Fernández compareceu nesta terça-feira (15) a um tribunal federal para depor como testemunha em um processo envolve sua vice Cristina Kirchner, por supostos atos de corrupção ocorridos durante o governo da ex-presidente (2007-2015).



Fernández chegou ao tribunal pouco depois das 12h30 GMT (09h30 no horário de Brasília) para responder às perguntas do júri que investiga se houve irregularidades na concessão de obras públicas na província de Santa Cruz (sul) quando Cristina Kirchner era presidente.



O presidente rejeitou a possibilidade de depor por escrito e optou por responder pessoalmente no tribunal Oral Federal 2 da capital argentina como testemunha proposta pela defesa de Kirchner em seu caráter de ex-chefe de Gabinete da ex-presidente.



A Justiça investiga se as concessões foram direcionadas para favorecer o empresário da construção Lázaro Báez e se houve superfaturamento durante o processo de licitação.



Outro processo que envolve o empresário pelo suposto pagamento de subornos à família Kirchner por meio de falsas reservas em hotéis da família presidencial, foi arquivado pela Justiça por não ter apoio suficiente.



Nesse caso, a vice-presidente e seus dois filhos foram poupados devido à inexistência do crime de lavagem de dinheiro pelo qual foram investigados.



Kirchner se livrou de vários processos por supostos crimes cometidos em seus dois mandatos presidenciais (2007-2015), mas ainda enfrenta cinco processos.