EUA oferece US$ 1 bilhão em garantias de empréstimo para Ucrânia

Os Estados Unidos ofereceram até US$ 1 bilhão em garantias de empréstimos à Ucrânia, para ajudar o país a enfrentar a ameaça de guerra com a Rússia - anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, na segunda-feira (14).



Blinken disse que a oferta reforçará "a capacidade da Ucrânia de garantir estabilidade econômica, crescimento e prosperidade para seu povo diante do comportamento desestabilizador da Rússia".



As garantias tornarão muito mais fácil e, provavelmente, mais barato para o governo ucraniano pedir dinheiro emprestado.



A Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa, e sua economia já atingida pela corrupção se viu abalada pelo impacto das tensões diante de uma possível invasão russa.



Ontem, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou os líderes do Congresso sobre o plano, de acordo com uma fonte próxima do assunto.



No domingo, Sullivan reiterou que o governo de Joe Biden acredita que a Rússia poderá atacar a Ucrânia "a qualquer momento".



Além da ajuda econômica e humanitária, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia US$ 650 milhões em assistência militar ao longo do ano passado.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, reiterou, durante sua visita a Kiev na segunda-feira (14), sua vontade de manter a ajuda à Ucrânia.



Os países do G7 também alertaram Moscou de que estão prontos para impor sanções que teriam um impacto enorme e imediato na economia da Rússia, caso leve adiante qualquer agressão militar contra a Ucrânia.