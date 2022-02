Otan expresa "otimismo prudente" sobre Ucrânia após anúncio russo de retirada parcial de tropas

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou nesta terça-feira que a Rússia está dando a entender que deseja dialogar, o que gera um "otimismo prudente", mas destacou que ainda não há sinais concretos de desescalada na fronteira com a Ucrânia.



"Acreditamos que há espaço para um otimismo prudente, há sinais da parte de Moscou sobre seu interesse em manter os esforços diplomáticos", disse Stoltenberg, para quem a transferência de tropas russas da fronteira não representa uma desescalada real.



Mais cedo, a Rússia anunciou a retirada parcial das tropas estacionadas nas proximidades da fronteira com a Ucrânia.



Em uma entrevista coletiva em Bruxelas, Stoltenberg explicou que as tropas russas deixaram na área equipamentos pesados e infraestrutura militar no local, e que isso permitiria um rápido retorno das tropas às proximidades da fronteira.



Desta maneira, o secretário-geral da Otan acrescentou que "até agora não vimos uma desescalada, nem vimos sinais de redução da presença militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia".



"Vamos continuar monitorando e acompanhando de perto tudo que a Rússia está fazendo", disse.



A decisão da Rússia de concentrar quase 100.000 soldados e equipamento bélico nas fronteiras do país com a Ucrânia, no fim de 2021, provocou muita preocupação sobre uma possível invasão do território ucraniano.