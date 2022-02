Scholz, como Macron, se recusou a passar por teste de covid do Kremlin

O chanceler alemão Olaf Scholz não aceitou passar por um teste de covid administrado pelas autoridades russas durante sua visita nesta terça-feira (15) a Moscou, optando por ser submetido a um exame feito por um de seus médicos, informou uma fonte do governo.



Scholz "foi submetido a um teste de um médico da embaixada alemã" depois de chegar a Moscou, afirmou a fonte, que pediu anonimato.



Uma decisão similar foi adotada pelo presidente francês Emmanuel Macron para a reunião da semana passada: o Kremlin decidiu levar o encontro para uma longa mesa, com grande distância do presidente russo Vladimir Putin.



Scholz se sentou à mesma mesa durante a reunião com Putin nesta terça-feira.



O porta-voz de Putin, Dmitri Peksov, explicou que a decisão de posicionar Macron na longa mesa foi tomada depois da decisão do presidente francês de não ser submetido a um teste de covid efetuado por médicos do Kremlin



Scholz, como Macron fez na semana passada, tenta buscar uma solução diplomática para a crise sobre a Ucrânia.