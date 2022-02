Kremlin confirma retirada de algumas tropas da fronteira com Ucrânia

O Kremlin confirmou nesta terça-feira (15) o início da retirada de suas tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia, ressaltando que é algo "normal" e denunciando, mais uma vez, a "histeria" ocidental diante de uma suposta invasão do país vizinho.



"Sempre dissemos que depois das manobras (...) as tropas voltarão para seus quartéis de origem. E é isso que está acontecendo agora. É o procedimento habitual", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa.



Ele afirmou que no futuro Moscou vai organizar "mais exercícios em toda Rússia" e reivindicou o direito do país a organizar manobras em seu território.



No momento em que os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, afirmam que a Rússia prepara uma invasão da Ucrânia, Peskov denunciou uma "campanha absolutamente sem precedentes destinada a provocar tensões".



"Este tipo de histeria não tem nenhum fundamento", disse o porta-voz.