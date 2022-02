As Filipinas são, hoje, um país de "baixo risco" em termos de epidemia da covid-19, devido ao aumento da taxa de vacinação e da queda no número de hospitalizações - disse o porta-voz do presidente Rodrigo Duterte, nesta terça-feira (15).



O arquipélago reabriu suas fronteiras para os turistas estrangeiros na semana passada, depois de dois anos fechadas.



No momento em que começa a campanha presidencial de 9 de maio, as medidas de restrições sanitárias permanecem em vigor para evitar que os comícios eleitorais se tornem importantes focos.



Na semana passada, o número de casos diários de coronavírus chegou a 3.600, enquanto 56% dos filipinos estão totalmente vacinados, conforme dados das autoridades de saúde.