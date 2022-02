Trump estimula candidato de extrema direita à Presidência na França

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump conversou por telefone com o candidato de extrema direita à eleição presidencial na França, Éric Zemmour, a quem aconselhou a "se manter firme" - anunciou o porta-voz do candidato do partido Reconquista!, nesta terça-feira (15).



"Donald Trump disse a Éric Zemmour: não ceda a nada, mantenha-se firme, continue sendo corajoso. A tenacidade e a resistência acabam dando seus frutos ao final de uma campanha", informou Guillaume Peltier ao canal France 2 sobre discussão de cerca de 40 minutos na segunda-feira (14).



O ex-comentarista francês não escondeu sua proximidade com as posições do ex-presidente. Recentemente, propôs construir um "muro" nas fronteiras externas da União Europeia (UE), um projeto que lembra o promovido por Trump na fronteira com o México.



"O sentido de seu compromisso é o mesmo: Donald Trump deseja que os Estados Unidos continuem sendo os Estados Unidos. Éric Zemmour deseja que a França continue sendo França", diz uma nota da equipe do candidato.



Ambos falaram de migração, segurança e economia.



A conversa se dá no momento em que Zemmour e a candidata à Presidência da sigla Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen, travam uma disputa para liderar a extrema direita da França e tentar passar para o segundo turno, em 24 de abril.



Polemista forjado na televisão e sem trajetória política, Éric Zemmour acusa Marine de recuar nas batalhas da extrema direita contra a migração, ou o Islã. Já conseguiu atrair lideranças do partido de sua rival para suas fileiras.



Derrota por Emmanuel Macron no segundo turno da eleição de 2017, Marine Le Pen fez, em janeiro daquele ano, uma visita surpresa à Trump Tower, em Nova York, mas não foi recebido pelo então presidente eleito.



O atual presidente, Emmanuel Macron, ainda não confirmou sua candidatura à reeleição. Até o momento, aparece como o vencedor da corrida eleitoral, segundo as pesquisas, que colocam Zemmour, Le Pen e Valérie Pécresse (direita) em empate técnico no segundo lugar.