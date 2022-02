OMS pede maior esforço de vacinação contra covid-19 no Leste Europeu

O Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, nesta terça-feira (15), um maior esforço de vacinação na Europa Oriental, advertindo sobre o "maremoto" ligado à variante ômicron do coronavírus, que ameaça essa parte do continente.



Nas últimas duas semanas, os casos de covid-19 mais do que dobraram em seis países (Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia, Rússia e Ucrânia) situados no Leste Europeu da organização, informou o diretor regional da OMS, Hans Kluge.



"Como era de se esperar, a onda ômicron está se movendo para o leste, e dez países-membros já detectaram a variante", disse Kluge, em um comunicado.



A Região Europeia da OMS compreende 53 países, vários deles na Ásia Central.



Kluge lamentou as baixas taxas de vacinação em algumas partes da região, com menos de 40% das pessoas acima de 60 anos totalmente vacinadas contra a covid-19 na Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Quirguistão, Ucrânia e Uzbequistão.



Também observou que, na Bulgária, na Geórgia e na Macedônia do Norte, menos de 49% dos profissionais de saúde receberam pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo.



Diante "do maremoto ômicron e da variante delta, que ainda circula amplamente no leste, a situação é preocupante", alertou Kluge.