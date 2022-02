França se diz disposta a repatriar filhos de jihadistas na Síria

A França continuará, na medida do possível, a repatriar os filhos dos jihadistas franceses que estão no nordeste da Síria, mas descartou fazer o mesmo com adultos, reiterou nesta segunda-feira (14) o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.



"Para as crianças, continuaremos, para os menores desacompanhados, os órfãos, para aqueles cuja mãe concordou em deixá-los ir [...] e realizando, cada vez, operações extremamente perigosas", declarou Le Drian à emissora France 5, ao lembrar que a região ainda está "em guerra".



"Por outro lado, os adultos, eles não serão repatriados", enfatizou.



Até agora, a França repatriou 35 menores, a maioria de órfãos.



Cerca de 80 mulheres francesas, que se juntaram ao grupo Estado Islâmico, e 200 crianças estão detidas em campos administrados por curdos no nordeste da Síria.



Advogados, deputados e ONGs instaram as autoridades francesas a repatriá-los.



O governo francês, porém, estuda caso a caso a situação das crianças e considera que os adultos devem ser julgados onde agiram.



"O que seria necessário é que a situação se estabilize na Síria, mas não é o caso, e que uma jurisdição responsável [desses julgamentos] seja identificada, caso contrário não há saída", concluiu Le Drian.