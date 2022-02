Dois policiais matam um homem que os ameaçou com uma faca na França

Dois policiais mataram a tiros um homem que os ameaçou com uma faca em uma movimentada estação de trem de Paris nesta segunda-feira (14), disseram fontes policiais.



O homem portava uma faca de "30 centímetros" na qual estava inscrito o acrônimo "ACAB", para "All cops are bastards"("Todos os policiais são bastardos", em inglês), segundo esta fonte.



Os incidente ocorreu por volta das 06:50 (02:50, no horário de Brasília) da manhã, quando dois agentes da polícia regional de transportes patrulhavam na hora do rush a Gare du Nord, que liga Paris a Londres, Bruxelas e Amsterdã de trem, além de parte dos subúrbios.



O "atacante, que tinha uma faca e claramente queria (...) feri-los, matá-los, ameaçá-los", disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, durante uma visita a Montpellier (sul).



Os agentes usaram suas armas regulatórias "para neutralizá-lo e obviamente esse agressor morreu", acrescentou Darmanin à imprensa.



Um jornalista dos canais públicos France Télévisions, presente na estação no momento dos acontecimentos, postou um vídeo nas redes sociais, no qual se ouvem dois tiros.



O agressor era "a priori alguém conhecido da polícia por vagar pela estação", disse o ministro dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, à rádio RMC.



Segundo uma fonte policial, o homem, nascido em 1991, não tinha ficha criminal.



No início da manhã de segunda-feira, a suspeita de um ataque terrorista foi descartada. A Promotoria Nacional Antiterrorista indicou que não se encarregou da investigação.



Em comunicado, a Alliance, um dos principais sindicatos policiais, qualificou o agressor como um "terrorista antipolicial" e considerou que o atentado mostra "mais uma vez" o risco que os agentes correm na sua missão diária.



Nos últimos meses, vários policiais foram alvo de ataques com armas brancas. Em novembro, um argelino esfaqueou dois policiais em Cannes (sudeste), que não tiveram ferimentos devido a seus coletes à prova de balas.



O ataque ocorre em meio a campanha para as eleições presidenciais de abril. Rivais de direita e extrema-direita do presidente liberal, Emmanuel Macron, que ainda não anunciou sua tão esperada candidatura, frequentemente atacam o que consideram insegurança na França.