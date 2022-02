Alemanha planeja suprimir maioria das restrições anticovid em março

A Alemanha planeja suprimir progressivamente a maioria das restrições anticovid a partir de 20 de março, segundo um projeto governamental revelado nesta segunda-feira.



"De agora até o início da primavera (hemisfério norte, outono no Brasil), em 20 de março de 2022, as restrições que afetam a vida social, cultural e econômica devem ser retiradas progressivamente", destaca o documento de oito páginas obtido pela AFP e que será debatido durante uma reunião na quarta-feira entre o governo e as regiões alemãs.



Na data, o país pode suprimir ou limitar a obrigatoriedade da vacinação, uma condição para ter acesso aos principais locais de entretenimento.



Também podem ser retiradas as regras que estimulam as empresas a favorecer o máximo possível o teletrabalho. O documento, no entanto, afirma que os funcionários poderão seguir com o trabalho remoto sob condições e em acordo com os patrões.



As máscaras continuarão obrigatórias nos transportes públicos ou locais fechados.



Em um primeiro momento, e ainda sem data precisa, o limite máximo de pessoas concentradas em um local fechado passará de 10 pessoas vacinadas ou recuperadas da covid para 20.



Também serão suprimidos os controles de acesso no estabelecimentos comerciais.



E em um segundo momento, a partir de 4 de março, devem acabar as restrições em restaurantes e hotéis. As casas noturnas poderão receber pessoas vacinas, recuperadas da doença ou com exame negativo.



O limite de capacidade nas arenas esportivas também deve acabar, mas os grandes eventos continuarão exigindo o passaporte de vacinação.