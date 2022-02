Forças israelenses matam adolescente palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino de 17 anos em confrontos perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, informaram nesta segunda-feira (14) o ministério palestino da Saúde e a agência de notícias Wafa.



O ministério anunciou que Mohamed Abu Salah morreu no vilarejo de de Silat al Harithiya. A Wafa informou que o jovem foi morto a tiros durante os confrontos depois que as forças israelenses atacaram a localidade.



O exército israelense afirmou em um comunicado que suas tropas, ao lado de policiais de fronteira, entraram no vilarejo para "demolir a residência do terrorista Muhamad Jaradat".



A nota afirma que Jaradat e outros são responsáveis pelo recente ataque fatal contra um colono judeu na Cisjordânia.



O exército afirmou que "confrontos violentos" aconteceram antes da demolição, com a participação de centenas de palestinos e que alguns deles lançaram explosivos contra os soldados israelenses.



"Os soldados identificaram várias pessoas armadas e abriram fogo para neutralizar a ameaça", afirma o comunicado do exército, que não menciona a morte do adolescente.



Israel destrói com frequência as casas de pessoas que considera que executaram ataques contra seus cidadãos, na Cisjordânia e em Jerusalém Leste.



O exército afirmou que Jaradat é responsável pela morte de Yehuda Dimentman, um estudante de religião de 25 anos que faleceu em ataque na Cisjordânia em dezembro, que deixou várias pessoas feridas.



Israel prendeu diversas pessoas acusadas de participação no ataque alguns dias depois do crime.



Quase 475.000 colonos judeus vivem na Cisjordânia ao lado de 2,9 milhões de palestinos, em comunidades que o direito internacional geralmente considera ilegais.



Homesh é um dos assentamentos que inclusive o governo de Israel considera não autorizado.



O local foi desocupado pelas forças israelenses em 2005 mas os colonos continuaram operando no assentamento, o que provoca tensões com os palestinos.



Israel ocupa a Cisjordânia desde a Guerra dos Seis Dias de 1967.