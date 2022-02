Manifestantes se preparam para levar a Bruxelas protesto contra passaporte sanitário

Centenas de veículos que participam nos comboios contra o passaporte sanitário se preparam para seguir até Bruxelas nesta segunda-feira (14), como parte de um protesto europeu, após uma primeira tentativa em Paris.



Quase 1.300 veículos, segundo a polícia, fizeram uma escala no domingo nas proximidades de Lille, perto da fronteira belga.



Ao som das buzinas em um estacionamento a 10 km da cidade do norte da França, os participantes gritaram durante a noite frases como "não cedemos nada" e "liberdade, liberdade", enquanto exibiam bandeiras francesas.



"Vamos a Bruxelas para tentar bloquear, para lutar contra esta política de controle permanente", declarou à AFP Jean-Pierre Schmit, um desempregado francês de 58 anos que protestou no sábado em Paris.



As autoridades belgas proibiram qualquer manifestação na capital "com veículos motorizados" e anunciaram medidas "para impedir o bloqueio da região de Bruxelas".



O prefeito de Bruxelas, Philippe Close, anunciou que 30 veículos foram bloqueados nesta segunda-feira quando tentavam seguir para a cidade.



A polícia divulgou comunicados nas redes sociais - em francês, holandês, alemão e inglês - que destacam a proibição de protestos com veículos e recomendam que os manifestantes não sigam de carro até Bruxelas. Os comboios devem ser direcionados a um estacionamento de um centro de exposições na periferia da cidade.



Os participantes de um protesto similar em Haia também anunciaram a intenção de seguir até a Bélgica.



O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, sugeriu na sexta-feira que os manifestantes deveriam desistir de viajar a Bruxelas e recomendou que "protestem em seus países".



Controles foram estabelecidos na fronteira e os veículos que se dirigem à capital apesar da proibição serão desviados, advertiram as autoridades belgas.