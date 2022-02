Médico pró-democracia detido desde 2018 no Egito inicia greve de fome

Um membro destacado da sociedade civil pró-democracia do Egito iniciou uma greve de fome para denunciar sua prisão preventiva, que se arrasta há mais de três anos, anunciou neste domingo (13) uma ONG egípcia de defesa dos direitos humanos.



Walid Shawky, médico de 35 anos, foi em 2008 um dos fundadores do Movimento de 6 de abril, que mobilizou três anos depois milhões de egípcios durante a revolta que tirou do poder o presidente Hosni Mubarak.



Neste domingo, a ONG Iniciativa Egípcia pelos Direitos Pessoais (EIPR) informou que a esposa de Shawky tinha dito a um dos advogados da organização, que defende o médico, que ele tinha decidido parar de se alimentar.



Shawky foi preso em 14 de outubro de 2018 por "pertencimento a uma organização terrorista". Este crime, a princípio reservado à confraria da Irmandade Muçulmana, foi estendido ao conjunto de partidos e associações liberais vinculados à "revolução" de 2011 desde que Abdel Fatah al Sisi chegou ao poder, em 2013.



Após tê-lo mantido preso, a Justiça declarou que Shawky podia ser libertado, embora o processo contra ele continue.



No entanto, nunca foi solto. Na verdade, foi indiciado em outro caso, uma manobra à qual o regime de Al Sisi costuma recorrer para prolongar indefinidamente a prisão preventiva, segundo as ONGs.



"Foi acusado de ter participado de um protesto apesar de que, quando este ocorreu, ele estava na prisão", destacou a EIPR.



Segundo as ONGs, há no Egito mais de 60.000 presos de consciência. O país costuma ser criticado por sua conduta em relação aos direitos humanos, considerada "catastrófica", segundo a Anistia Internacional.



O ativista palestino Ramy Shaath, libertado no começo de janeiro de um presídio egípcio após ter permanecido mais de 900 dias preso, declarou à AFP ter sofrido "tratamentos desumanos" e que esteve detido "com 18 a 32 pessoas em uma cela de 23 m2" e "muito pouca comida".