Polícia retoma operação para expulsar manifestantes de ponte Canadá-EUA

A polícia canadense retomou, neste domingo (13), sua operação para expulsar os manifestantes contrários às restrições anticovid-19 que bloqueiam a Ponte Ambassador, uma importante passagem fronteiriça entre Canadá e Estados Unidos, desde a última segunda-feira (7).



No Twitter, a polícia informou que os agentes haviam começado a prender os manifestantes e a rebocar os veículos.



"Não haverá tolerância com a atividade ilegal", tuitou a polícia de Windsor, pedindo à população que evitasse a área.



Segundo o canal CBC, o caminho que leva à ponte foi liberado, mas, até o meio da manhã de hoje, o tráfego na ponte ainda não havia sido restabelecido.



A operação começou na manhã de sábado (12), quando policiais do Batalhão de Choque forçaram o recuo de uma parte do grupo que ocupava a passagem de fronteira. Conseguiram liberar um trecho da ponte, mas foi insuficiente para normalizar a circulação.



As autoridades não relataram prisões no sábado.



A manobra para liberar a ponte teve início, em virtude de uma decisão do Tribunal Superior de Ontário. Na sexta-feira (11), a corte determinou a retirada desses manifestantes, que impedem a circulação por essa importante passagem entre os dois vizinhos americanos. O bloqueio levou Washington, inclusive, a intervir junto ao governo canadense.



A paralisação já causou transtornos na indústria automobilística em ambos os lados da fronteira. Mais de 25% das mercadorias comercializadas entre Estados Unidos e Canadá passam por essa ponte.



O movimento de protesto contra as medidas sanitárias, que se espalhou por vários países, entrou em sua terceira semana no Canadá. Na França, por exemplo, parte dos comboios contra o passe sanitária deixou os arredores de Paris, neste domingo, rumo a Bruxelas, onde pretendem protestar na segunda-feira. A manifestação já foi proibida pelas autoridades belgas.



Este protesto começou com uma mobilização de caminhoneiros contrários à obrigatoriedade de se vacinarem para cruzar a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. As reivindicações acabaram incluindo a rejeição ao conjunto de medidas sanitárias adotadas e até a gestão do governo do primeiro-ministro Justin Trudeau.



As manifestações prosseguiram ontem em várias cidades canadenses, entre elas Toronto e Montreal. Outros eixos fronteiriços continuam bloqueados, nas províncias de Manitoba e Alberta.



- Manifestações em Ottawa



Em Ottawa, a situação era mais calma no domingo de manhã, mas a capital segue paralisada por manifestantes, um quadro instalado desde o final de janeiro.



Hoje de manhã, os primeiros manifestantes convergiram, com bandeiras canadenses na mão, em uma Ottawa ensolarada, mas muito fria, com temperaturas próximas a 20 graus abaixo de zero.



"É incrível o amor aqui. É pacífico", disse à AFP Vanessa Turgeon, de 38 anos, da Colúmbia Britânica, que trabalha na agricultura.



"Faz bem não se sentir mais rejeitado e discriminado", completou.



Para Rosie Albert, uma quebequense de 34 anos que chegou à capital em 28 de janeiro, "é como se acabasse de conhecer uma grande família".



"Nunca tinha visto vibrar um clima assim e tanto amor, amizade, ajuda mútua: é simplesmente incrível", acrescentou, reconhecendo, porém, "isso não pode continuar assim".



No sábado, pelo terceiro fim de semana consecutivo, uma multidão ocupava as ruas do centro da cidade em um ambiente às vezes festivo, com música, pistas de dança, postos de café, e também com o som ensurdecedor das trombetas.



De acordo com a polícia de Ottawa, ontem, cerca de 4.000 manifestantes estiveram presentes no centro da cidade.



Em um comunicado, a polícia relatou que alguns deles foram agressivos, ou fizeram "gestos ilegais". A corporação disse ainda que tinha meios limitados enfrentar a situação, o que levou as autoridades municipais e da província de Ontário a declararem estado de emergência.