Ucrânia promete manter aberto seu espaço aéreo apesar da ameaça russa

A Ucrânia prometeu, neste domingo (13), manter seu espaço aéreo aberto para viagens internacionais, apesar das advertências americanas de que tropas russas, em manobras perto da fronteira, podem invadir seu território a qualquer momento.



"O espaço aéreo ucraniano permanece aberto, e o Estado está trabalhando para prevenir os riscos para as companhias aéreas", disse o Ministério da Infraestrutura em um comunicado divulgado no Facebook.



Diante do aumento da tensão, a companhia aérea holandesa KLM anunciou, na véspera, que estava suspendendo todos os seus voos no espaço aéreo ucraniano até novo aviso.



Um avião ucraniano SkyUP que voava da Ilha da Madeira, Portugal, para Kiev teve de aterrissar em Chinisau, na Moldávia, no sábado, depois que o proprietário do avião proibiu sua entrada no espaço aéreo ucraniano.



"O fechamento do espaço aéreo é um direito soberano da Ucrânia e nenhuma decisão foi tomada nesse sentido", completou o comunicado do Ministério, após uma reunião na presença de funcionários da Presidência, dos aeroportos e das companhias aéreas ucranianas.



A maioria das companhias aéreas continua operando, de acordo com o Ministério, acrescentando que, hoje, 29 companhias aéreas internacionais operam voos de 34 países.



O Ministério admitiu, porém, que o problema pode partir das seguradoras.



"Se for necessário, o Estado garantirá o retorno de todos os cidadãos ucranianos do exterior", disse o ministro de Infraestrutura, Oleksandre Kubrakov, em uma nota.